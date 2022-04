31e édition du triathlon des entreprises le 1er mai au stade Boris Léontieff

Il fait partie des rendez-vous sportifs importants de l’année : le triathlon des entreprises se prépare pour sa 31e édition au stade Boris Léontieff à Arue, ce dimanche 1er mai. Un peu plus de 170 équipes se sont d’ores et déjà manifestées. Pour rappel, l’année dernière, l’événement avait rassemblé 120 équipes. Un nombre inférieur aux années précédentes en raison de la situation sanitaire : “Cette nouvelle édition s’annonce sous de meilleurs auspices. (…) L’environnement général est propice au sport, à la détente et à la convivialité” indique Laurent Buvry de la FTT. “Ce genre de manifestation, c’est le moyen d’avoir de la cohésion et de changer la routine qu’on a au travail. C’est assez libératoire. On promeut la pratique du triathlon et on dit aux gens que la pratique sportive est nécessaire à un bon équilibre dans la vie.” ajoute-t-il.

Au programme de ce triathlon : 5 km de course à pied, 16 kilomètres de VTT et 500 mètres de natation. Trois catégories d’équipes de 3 sont proposées : entreprises, uniformes et scolaires.

Clôture des inscriptions ICI vendredi 29 avril à 8 heures