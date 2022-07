31 médailles pour les Seasiders de Papara aux mondiaux de jiu-jitsu brésilien

Un beau résultat, mais encore insuffisant pour Marere Coquil, le coach de la délégation des Seasiders de Papara. Il compte bien revenir sur les bases de l’apprentissage de la discipline dès le retour des sportifs au fenua : “Cela s’est bien passé, comme prévu. On a fait une belle moisson de médailles, sauf que ce n’était pas le bon métal, sur certaines catégories. (…) Il faudra retravailler certaines choses, en apprendre d’autres, en réapprendre, réviser…”.

Ce sont les enfants qui ont ouvert les hostilités : 13 jeunes champions qui ont ramené à leur cou 3 médailles d’or, 9 d’argent et 1 de bronze. Les 8 adultes de la délégation ont récolté quant à eux 18 médailles : 9 d’or, 6 d’argent et 3 de bronze. Certains participaient pour la première fois à cette compétition. “Je suis trop fière de moi, je ne fais pas du jiu-jitsu depuis pas longtemps. J’ai donné le maximum et tout ce que je pouvais” confie Leialoha Petis, médaille d’or en Gi, ceinture blanche 18 ans.

“Cela fait beaucoup d’émotion. Mon dernier combat a été très difficile physiquement, mais le mental était là” admet Milton Tiare, médaille d’or en Gi et No Gi, ceinture blanche master 30 ans.

Leialoha Petis, médaille d’or en Gi, ceinture blanche 18 ans (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Anna Yon Yue Chong, médaille d’or en Gi et No Gi, ceinture bleue (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Milton Tiare, médaille d’or en Gi et No Gi, ceinture blanche master 30 ans (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au terme de la seule journée de compétition, les athlètes dont donc remporté 31 médailles : 12 en or, 15 en argent et 4 en bronze, toutes catégories et disciplines confondues.