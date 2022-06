300 athlètes à Moorea pour le XTerra Swim Run

Premier défi pour les swim runner : sauter depuis le Garage du Ferry, en plein milieu de la baie de Cook. Objectif de ce plongeon collectif : rejoindre la ligne de départ des deux courses au programme. Si la majorité des inscrits ont pris la direction du Sofitel, les plus costauds se sont alignés sur l’épreuve XL. Au programme : 35km de natation et de course à pied sur différents de site de l’île sœur. L’organisateur Jean-Michel Monot, se dit “très heureux de relancer le swim run en Polynésie. On a de grands grands champions avec un parcours de rêve. Ceux qui ne connaissent pas auront trouvé à travers ce parcours je pense un futur challenge pour beaucoup d’étrangers. On a un décor de rêve avec la baie de Cook, la baie de Opunohu. On a vraiment fait les choses de manière originale cette année. Je pense qu’on va entendre parler de ce nouveau sport et que tous ces locaux qui se sont éclatés aujourd’hui en parlerons autour d’eux pour que ça devienne une épreuve reine en Polynésie et je pense qu’elle a tout pour y arriver.”

Apres 4 heures et 19 minutes à crapahuter entre le lagon, les sentiers la route et la rivière… le duo David Hauss et Pïerrick Page signe sa deuxième victoire sur cette épreuve polynésienne qu’ils affectionnent particulièrement. “On était déjà venus il y a trois ans découvrir cette discipline ici à Tahiti à Moorea. On avait remporté la course un petit peu plus longue je crois. En près de 5 heures. Là je crois qu’on est un peu plus rapides. Mais c’était vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de partage avec tout le monde sur le parcours (…) Ça fait plaisir. C’était génial.”

Près de 20 minutes derrière ces deux XTerriens, on retrouve le premier binôme local composé de Thomas Lubin et Jean-Marc Rimaud. Pour ces licenciés du club de Kona Tri, la course a été éprouvante… “On a géré notre course. On savait que devant c’était des pros. On ne voulait pas partir trop vite. Les deux premières heures de course on a géré à notre rythme. On savait que ça allait être dur et moi la dernière heure de course j’ai du m’accrocher. Heureusement qu’il était là pour me soutenir parce que vraiment c’était très très très dur. Mais voilà on a fait la course à notre allure, à notre rythme. On s’est bien ravitaillés, on a bien géré notre course. On a couru dès qu’on pouvait, on a bien nagé et l’essentiel : on a pris du plaisir.”

Le prochain évènement XTerra est prévu en octobre de cette année avec les épreuves de triathlon.