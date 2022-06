25% des établissements scolaires de Polynésie labellisés Génération 2024

Le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, accompagné de la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, du ministre de l’Agriculture, Tearii Temoana Alpha, et du ministre de la Jeunesse, en charge des Sport, Naea Bennett, a procédé, ce mercredi, à la troisième campagne de remise des labels Génération 2024, à la Présidence. La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du représentant du Comité olympique de Polynésie française (COPF), Eric Zorgniotti, du vice-recteur, Philippe Lacombe, de plusieurs chefs d’établissements scolaires et personnalités du monde sportif, telles que Michel Bourez, Vahine Fierro, et Raimana Li Fung Kuee.

Les labels BRONZE, ARGENT et OR, ont été remis à près de 27 établissements scolaires des Iles Sous-le-Vent, des Marquises, et de Tahiti et Moorea, allant de la maternelle à l’université. De nombreux établissements ont vu leur label évoluer, de BRONZE vers ARGENT, voire OR. D’autres ont reçu pour la première fois leur label. L’objectif de cette remise de labels est de féliciter les établissements pour le dynamisme engendré autour de Génération 2024, et de les encourager à développer leurs actions sportives et éducatives pour parvenir au label OR. Cette année, l’Université de la Polynésie française a aussi souhaité rejoindre la Génération 2024 et a obtenu le label OR.

Le fenua se retrouve aujourd’hui sur le podium des Outre-mer, avec ses 71 établissements scolaires labellisés (dont 17 collèges, 8 lycées, 33 écoles, 12 groupes scolaires et 1 Centre des jeunes adolescents) soit 25% des écoles et établissements labellisés en seulement 3 ans.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Fruit d’un travail de collaboration entre le Vice-rectorat, les communes, les personnels d’encadrement de l’éducation, les associations et fédérations sportives scolaires et civiles, et les divers ministères, la campagne de labellisation Génération 2024 a pu être lancée partout en Polynésie, depuis 2019, et ce, jusqu’aux épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024 à Teahupo’o.

Ce dispositif permet de poursuivre la construction du parcours de l’élève sportif citoyen, et de l’accompagner jusqu’aux Jeux du Pacifique 2027, mais aussi de s’enrichir des expériences de l’ensemble des établissements labellisés, et de permettre à chacun de nos jeunes élèves polynésiens d’exprimer leurs potentiels.

L’obtention du label Génération 2024, pour un établissement scolaire, permet de valoriser les partenariats établis et de développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif, afin d’encourager la pratique physique et sportive des enfants et des jeunes. Grâce à ce label, ils pourront à la fois renforcer l’image et l’attractivité de leur école et établissement, mais aussi dynamiser leur projet éducatif, en lien étroit avec le mouvement sportif et les communes du Pays.

Génération 2024, c’est partager l’ambition de mettre plus de sport dans la vie des élèves et d’adhérer à une méthode de co-construction avec le mouvement sportif et les communes. Pour y prétendre, l’établissement doit organiser un événement avec un ou des clubs sportifs, et mettre en œuvre un projet interdisciplinaire autour des valeurs que véhiculent le mouvement olympique.