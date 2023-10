240 équipages et une participation record pour la 30e Hawaiki Nui Va’a

La 30e édition de la Hawaiki Nui Va’a n’a pas encore commencé qu’elle atteint déjà un nouveau record : 240 équipages toutes catégories confondues se sont engagés, soit la participation la plus conséquente de l’histoire de la course.

Au rang des nouveautés cette année, les femmes et les juniors ne feront pas qu’une seule étape de 15 km entre Taputapuatea et Uturoa mais deux étapes, puisqu’ils prendront aussi le départ de la manche de 26km de Raiatea à Tahaa, 45 minutes après les hommes. « Les femmes ont toujours sollicité le comité pour pouvoir au moins faire une des étapes de la Hawaikinui, en sachant bien qu’une des étapes actuelles que l’on fait est lagonaire, elle est un peu noyée dans la course » , explique la présidente du comité organisateur de la course Élise Maamaatuaiahutapu

Les vétérans 60 ans ne feront eux plus la 3e et dernière étape entre Taha’a et Bora Bora, jugée trop longue et éprouvante pour la catégorie.

Toujours pas d’autorisation de « beacher » les va’a

Si le comité organisateur est fin prêt à lancer la 30e édition après des mois de prospection en amont, une ombre demeure au tableau. Le bateau de la flottille administrative Tahiti Nui VIII, chargé du transport des va’a dans les îles, n’a pas l’autorisation de beacher, comprendre décharger les va’a sur le sable.

« Nous avons le Tahiti Nui I pour la logistique et les passagers. Surtout, on aura le Tahiti Nui VIII pour pouvoir transporter nos va’a. Plus d’une centaine seront embarqués avec (…) Le problème aujourd’hui, c’est que nous ne pouvons plus beacher comme on veut, pointe le directeur de course de la Fédération Tahitienne de va’a Alfred Mata. Là où je m’inquiète, c’est de savoir ce que nous allons faire, comment nous allons faire demain avec nos rameurs et nos va’a. Dans toutes les réunions que l’on a faites avec le président du Pays, avec le ministre de tutelle, on attend encore des réponses » . Et l’organisateur de conclure : « On a fait notre boulot, faites le vôtre » .

En attendant la décision du Pays et la confirmation de l’autorisation de beacher les pirogues, les équipes engagées continuent de se préparer pour offrir du beau spectacle lors de cette grande fête du va’a aux îles sous le vent.