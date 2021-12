24 professionnels de la randonnée valident leur formation

Le ministre en charge des sports, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a assisté mardi matin, à la cérémonie de clôture de la formation longue du brevet professionnel polynésien de guide d’activités de pleine nature, mention randonnée pédestre.

Mise en œuvre par l’institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française (IJSPF), cette formation de 6 mois a accueilli 24 stagiaires, dont 10 demandeurs d’emploi, originaires des Iles du Vent, des Iles Sous-le-Vent, des Marquises et des Australes.

Près d’un tiers du temps de formation s’est concrétisé en stage d’alternance auprès de structures commerciales ou associatives proposant l’activité de randonnée pédestre. De plus, les stagiaires de la Presqu’île et des autres archipels ont pu bénéficier de la gratuité d’un logement au sein de l’IJSPF et d’un accès aux cuisines de l’institut.

Chaque stagiaire s’est également vu remettre un équipement complet nécessaire au bon suivi de leur formation (cordes, baudrier, etc.). 10 d’entre eux ont bénéficié d’une convention d’accès à l’emploi professionnel délivrée par le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle.