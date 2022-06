Arue organise sa première compétition de MMA

Les clubs Sphere MMA ACADEMY, Te Aro MMA, Islanders MMA, Seasiders BJJ et Maona MMA feront concourir leurs athlètes lors de cinq combats. 4 autres combats des clubs de Team Moorea 1 (Moorea), Ataaroa MMA (Tautira) et Seasiders Papara (Papara) viendront compléter cette carte et mettre en avant les jeunes athlètes prometteurs en MMA et Super Fight Ju-jitsu brésilien.

Se déroulera également le seul combat féminin dans la catégorie des Youth B (14-15 ans). Haulanie Neagle, 12 ans (Seasiders Papara) a accepté un combat contre Mihinoa Troc Lee, 15 ans (Islander MMA). Les deux jeunes filles s’affronteront donc sur un round de 4 minutes dans les règles IMMAF YOUTH.

Les championnats de Polynésie Française de MMA se dérouleront les 29 et 30 juillet au stade Fataua à Pirae.

PRATIQUE

Le stade de Arue ouvrira ses portes au public dès 8 heures, pour un début des combats prévu à 9 heures.

Ticket d’entrée à 1 500 Fcfp réglable sur place en espèces ou par carte bancaire, ou en ligne en cliquant sur ce lien.

Infos au 89.23.63.01

Des tickets sont en pré-vente au club SPHERE MMA ACADEMY, face carrefour ARUE.

Plus d’infos sur l’événement Facebook.