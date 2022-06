19e édition du Trophée de l’Amiral : le classement

Après deux ans d’interruption en raison de la crise Covid, les forces armées en Polynésie française organisaient, ce samedi 4 juin, avec la fédération tahitienne de va’a (FTV), la 19e édition du trophée de l’amiral, manifestation sportive de pirogues V6.

Avec un départ et une arrivée depuis la plage du Taaone, le Trophée de l’Amiral proposait trois boucles autour de 7 catégories de participants :

– la petite boucle ouverte aux femmes, mixtes, juniors hommes sur un parcours de 12 km avec un départ de la plage du Taaone en direction de la pointe Venus, un demi-tour devant la plage de Vénus et un retour par l’extérieur pour une arrivée devant le siège de la fédération tahitienne de va’a) ;

– la grande boucle ouverte aux séniors hommes, vétérans hommes, entreprises sur un parcours de 24 km avec un départ de la plage du Taaone en direction de la pointe Venus incluant le contournement du motu Martin et un retour par l’extérieur pour une arrivée devant le siège de la fédération tahitienne de va’a.

– la boucle Handisport avec un départ de la baie du Taaone en direction du tombeau du roi ; un contournement de la balise et un retour par le lagon, pour une arrivée devant le siège de la fédération tahitienne de va’a.

Pour cette édition 2022, c’est Shell Va’a qui a remporté la grande boucle en entreprises et en séniors hommes.

Le palmarès complet ici :