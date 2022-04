140 enfants des quartiers prioritaires de Papeete s’affrontent au Castle Ball

Mercredi 30 mars, la salle polyvalente Blue Lagoon de Taunoa était en pleine effervescence : les enfants de Tipaerui, Mission, Mama’o, Titioro, Vaitavatava et Taunoa, étaient venus défendre les couleurs de leur quartier en jouant au Castle Ball.

Les rencontres s’enchaînaient, les enfants faisant preuve de stratégie pour détruire les châteaux adverses. Plus qu’une compétition, cette journée avait pour ambition de favoriser la notion de fairplay et de transmettre des valeurs telles que le respect et l’esprit d’équipe. “Cela permet d’avoir un esprit de cohésion entre tous les enfants des quartiers parce qu’ils n’ont pas l’habitude de se voir, même si parfois certains côtoient le même établissement scolaire” a déclaré Réjane Tanepau, animatrice référante du projet éducatif local.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Si les enfants ont beaucoup apprécié jouer au Castle Ball, ils n’en oublient pas pour autant l’école : “C’est très bien de jouer, mais c’est aussi important d’aller à l’école pour apprendre et avoir du travail plus tard” confie l’un des jeunes participants.

Cette journée aura fait vivre à tous ces enfants des quartiers des moments riches de partage et de joie. Ils pourront désormais pratiquer le Castle Ball dans leur quartier et initier leurs camarades.