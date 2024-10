Un premier cas de coqueluche à Rangiroa et un premier cas de dengue à Huahine

La coqueluche continue de gagner du terrain au fenua. Du 14 juin au 29 septembre, 131 cas confirmés de coqueluche ont été rapportés à la veille sanitaire.

En semaine 39 (du 23 au 29 septembre), 8 cas confirmés ont été rapportés. Parmi eux, 6 résident à Tahiti, 1 à Moorea et 1 à Rangiroa. Parmi ces cas, 2 sont des enfants (7 mois et 11 ans) et 6 sont des adultes de 20 à 58 ans.

Parmi l’ensemble des cas investigués depuis juin, 8 enfants ont nécessité une hospitalisation, dont 7 nourrissons âgés de 8 mois ou moins. Et une personne diagnostiquée en semaine 36 (du 2 au 8 septembre) avait été hospitalisée à la maternité du CHPF. Aucune tendance à la hausse des hospitalisations n’a été notée.

La majorité des cas rapportés sont des personnes de 7 à 79 ans (61%), et 14% sont des nourrissons de moins d’un an.

La coqueluche est une maladie respiratoire extrêmement contagieuse, qui représente un danger sérieux, notamment pour les nourrissons et les personnes au système respiratoire ou immunitaire affaibli. Les premiers signes de la coqueluche ressemblent à ceux d’un simple rhume : écoulement nasal, légère fièvre et toux discrète. Toutefois, au bout d’une à deux semaines, des épisodes de toux intenses peuvent apparaître. Ces quintes de toux violentes et incontrôlables rendent souvent la respiration difficile. Cette maladie est donc particulièrement risquée pour les bébés et les jeunes enfants, pouvant entraîner des complications graves, voire mortelles. La vaccination demeure la meilleure prévention contre la coqueluche. Les autorités sanitaires incitent ainsi la population à rester vigilante, à se protéger et à protéger les plus vulnérables, en particulier les nourrissons.

Phase d’alerte maintenue pour la dengue

11 nouveaux cas de dengue ont été rapportés en semaine 39, au bureau de veille sanitaire. Parmi ces cas, 7 personnes résident à Tahiti, 1 à Huahine, 1 à Fakarava et 2 sont des touristes. L’un des touristes a séjourné à Huahine pendant la phase contagieuse. Le nombre total de cas déclarés est de 165 depuis le 27 novembre 2023.

Les cas surviennent de façon isolée le plus souvent, et également en petits clusters familiaux, majoritairement chez des enfants ou adultes jeunes.

À Papeete, un cluster de DENV-2 a été identifié dans un quartier de Paofai avec 8 cas dans un rayon de 200 mètres. À Punaauia, un cluster de DENV-1 a été identifié dans un quartier de Miri avec 10 cas dans un rayon de 500 mètres.

Parmi l’ensemble des cas, 56 ont moins de 20 ans, soit 33%. La médiane d’âge est de 29 ans.

La phase d’alerte est maintenue, avec une circulation active à Tahiti et Nuku Hiva.