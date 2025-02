Mars Bleu 2025 : l’ICPF insiste sur la prévention du cancer colorectal

L’Institut du Cancer de Polynésie Française (ICPF) annonce le lancement de la campagne Mars Bleu 2025, un mois dédié à la sensibilisation et à la prévention du cancer colorectal ainsi que l’organisation d’un séminaire médical sous forme d’Enseignement Post Universitaire (EPU) pour les professionnels de santé.

Dans le cadre de Mars Bleu 2025, un séminaire scientifique abordera les dernières avancées en dépistage, prévention et prise en charge des cancers. Il réunira des professionnels de santé locaux et de l’IGR pour établir un état des lieux des pratiques et des projets à venir en Polynésie Française. Le programme inclura notamment des discussions sur les cancers digestifs, la télémédecine et les cancers spécifiques à l’homme et à la femme.

Le cancer colorectal demeure une problématique de santé publique en Polynésie. Il est le 3ᵉ cancer solide chez les hommes et le 4ᵉ chez les femmes, avec une moyenne annuelle de 33 et 20 cas respectivement, selon le registre des cancers 2015-2019. Le nombre de patients diagnostiqués augmente, passant de 73 en 2020 à 79 en 2021, soulignant l’importance du dépistage. Détecté à un stade précoce, il est guérissable dans 9 cas sur 10.

L’ICPF recommande ainsi aux personnes de 50 ans et plus de consulter leur médecin régulièrement et d’adopter un mode de vie sain : alimentation équilibrée, activité physique, réduction de la consommation de viande rouge, d’alcool et arrêt du tabac.

Le programme :