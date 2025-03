L’Ozempic, un médicament antidiabétique en vogue au fenua

On le surnomme « le médicament qui fait maigrir les stars » : l’Ozempic, stylo prérempli injectable contenant du sémaglutide, aurait permis à de nombreuses célébrités une perte de poids spectaculaire. Conçu pour soigner le diabète de type 2 et l’obésité, le médicament vise à diminuer l’appétit et ralentir la digestion pour favoriser la satiété.

Malgré un prix coûteux, qui varie de 12 à 36 000 francs, ce médicament connaît une forte demande sur le marché. « La prescription d’Ozempic augmente régulièrement, tous les ans, constate Jean-Michel le Guen, pharmacien grossiste. Aujourd’hui, on en vend plusieurs centaines de boites par mois, tous dosages confondus » .

Disponible en pharmacie depuis 2021, ce médicament proposé en trois dosages n’est pas en vente libre. Une prescription et un suivi médical sont requis en raison des effets secondaires possibles. « Comme ça ralentit le transit intestinal, on peut avoir même des constipations, des occlusions intestinales, donc c’est quand même grave, souligne l’endocrinologue Jean-Louis Boissin. Au niveau de l’inflammation du pancréas, on peut avoir des inflammations qui s’appellent pancréatites qui vont être graves » .

Des effets secondaires, qui n’empêchent pas certains d’essayer de s’en procurer, séduit par les promesses des réseaux sociaux. Et notamment sur Tik Tok, envahi par les influenceurs vantant leur découverte de cet antidiabétique. Les pharmaciens mettent eux-aussi en garde contre les dangers d’usages détournés. « Effectivement on peut l’utiliser à des fins détournées et c’est facile, il rend le régime facile, mais c’est quand même assez dangereux et c’est risqué » , insiste Olivier Jovelin, pharmacien.

Pour la plupart des médecins, aucun médicament ne remplace une bonne hygiène de vie, au risque de reprendre du poids et subir un effet yo-yo.