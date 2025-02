Le CHPF victime d’une cyberattaque

Les cyberattaques se multiplient dans le milieu hospitalier, y compris en Polynésie française. Ce lundi soir, c’est le CHPF qui pourrait avoir été pris pour cible, selon un communiqué de l’établissement. Suite à « de nombreuses tentatives de connexion depuis des sites internet extérieurs » pouvant « être rapprochées d’une campagne mondiale de ce type actuellement en cours » , une alerte de sécurité concernant son système d’information s’est déclenchée

Face à cette menace, le CHPF a immédiatement activé ses dispositifs de protection. L’établissement se veut rassurant et assure que « les logiciels sont fonctionnels et les données médicales, techniques et administratives n’ont pas été atteintes et demeurent disponibles » .

Pour prévenir tout risque et conformément aux recommandations de ses prestataires en cybersécurité, l’hôpital a décidé de couper temporairement son système d’information de l’Internet. Cette mesure, bien que contraignante, vise à « neutraliser les actions offensives en cours et à permettre une analyse fine de la situation afin de confirmer qu’aucune intrusion n’a eu lieu et que, le cas échéant, aucun logiciel malveillant n’a été déposé dans le système d’information » , précise le communiqué..

– PUBLICITE –

Bien que cette mise en quarantaine complique les échanges avec les interlocuteurs extérieurs, le CHPF assure que « la prise en charge quotidienne des patients n’est pas dégradée » . Le CHPF souligne son engagement à « retrouver rapidement ses pleines capacités de communication » tout en garantissant la sécurité des données médicales et administratives de ses patients.

Si les hôpitaux se préparent, le vol de données dans le secteur de la santé reste préoccupant, selon un rapport de l’Anssi publié en novembre dernier.