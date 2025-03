Insuffisance rénale : une famille face à l’épreuve de la maladie

« En ce moment je suis assez dépressif. Je suis déçu aussi d’un côté, parce que je devais aller au RSMA pour voir un peu la vie militaire un peu avant de pouvoir m’engager. Après, j’ai appris que je devais être dialysé. Mais je n’étais pas prêt mentalement » . Un coup de massue pour Matorai Tavita qui, à 22 ans, a perdu ses ambitions de carrière. Jeune père de famille, il ne trouve plus la force mentale et la persévérance pour lutter contre sa maladie, lui causant une insuffisance rénale grave.

Kai et Tavita, ses parents, ont choisi de témoigner pour sensibiliser la population. La maladie chronique de leur fils menace l’équilibre familial, et la vie de leur enfant. « Qu’il me dise ‘maman, je vais arrêter la dialyse, je vais tout arrêter, je suis fatigué’ , c’est lourd d’entendre ça, confie la maman en larmes. Il nous entend, on communique énormément. On est une famille pleine d’amour. On se soutient tous mutuellement, mais c’est vrai qu’on n’arrive pas à trouver le petit déclic, cette petite clé pour pouvoir aider notre fils au mieux » .

Malgré les mots de soutien et les encouragements, le couple se sent démuni face à l’état psychologique de leur fils. Pourtant, une bonne nouvelle vient de redonner de l’espoir au foyer, qui voit parfois l’étincelle s’éteindre : des analyses ont montré que Kai était compatible pour un don d’organe. Pour l’envisager sérieusement, Matorai n’a pas d’autre choix que de reprendre la dialyse avant une éventuelle greffe.

Mais face à ses émotions, le jeune homme, dont les reins ne fonctionnent plus qu’à 15% de leur capacité, doute encore. « J’ai peur de devoir me greffer, de bien suivre les ordonnances des médicaments, mais qu’au final après on me dise que ça ne fonctionne plus » , souffle-t-il.

La maladie de Matorai en est à son stade terminal. Son père vit dans l’angoisse de le perdre. « Je crois en mon foyer, je crois en mes garçons, je crois en Dieu. Mais je ne vais pas mentir qu’à chaque fin de journée, je ferme la porte de ma chambre, je pleure » , révèle-t-il.

(Crédit Photo : TNTV)

Sans traitement, Matorai risque sa vie. Des complications sévères peuvent apparaître d’ici peu. Ses proches et sa famille misent sur leur amour pour le sauver.