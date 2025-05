Hôpital d’Uturoa : « Tout est mis en œuvre pour assurer la continuité des soins », indique la Direction de la Santé

Dans un communiqué, la Direction de la santé souhaite « rassurer la population des Raromatai », alors que l’hôpital d’Uturoa, à Raiatea, est de nouveau à bout de souffle, selon les syndicats.

« Tout est mis en œuvre pour assurer la continuité des soins, en particulier celle du service des urgences », explique-t-elle.

Elle annonce que « deux infirmières » prendront leur poste le 2 juin et qu’une troisième arrivera quelques jours plus tard avec « un contrat d’un an ».

« De plus, des renforts temporaires d’infirmiers diplômés d’État (IDE) seront mis en place par la direction de l’hôpital afin de soutenir l’effectif soignant dans les services, fragilisés par plusieurs facteurs non maîtrisables en matière de ressources humaines », précise le communiqué.

Pour ce qui est du service des urgences, dans une situation critique, selon les représentants du personnel, la Direction de la Santé fait savoir que qu’il « est resté malgré tout opérationnel depuis le 26 mai jusqu’au 29 mai 2025 ».

« Une organisation spécifique a été mise en place, en concertation avec les médecins de l’hôpital toutes spécialités confondues pour garantir une permanence de l’offre de soins sur la journée du 30 mai 2025, de la prise en charge médicale à l’accueil du service des urgences de l’hôpital », poursuit le communiqué.

La Direction de la Santé annonce, en outre, que « cinq nouveaux médecins rejoindront l’établissement entre juin et septembre 2025 pour des missions de 6 mois à 1 an ».

En conclusion, elle explique « que les difficultés de recrutement actuelles sont liées à plusieurs facteurs », comme « une tendance croissante des professionnels à rechercher des missions courtes », ou « des procédures (…) de recrutement qui peuvent s’étendre sur plusieurs semaines ».

« Pour y remédier, une réforme des établissements publics de santé (EPS) est en cours. Le passage du texte à l’Assemblée de Polynésie française est prévu prochainement. Elle vise à permettre aux hôpitaux périphériques, dont celui d’Uturoa, de faciliter le processus de recrutement et de réduire les délais », conclut le communiqué.