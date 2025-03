Asalée Polynésie : un autre regard sur le soin aux patients atteints d’obésité

De nombreux Polynésiens consultent des professionnels de santé pour des maladies liées au mode de vie. Des pathologies qui pourraient être évitées grâce à une prévention plus ciblée.

C’est la mission d’Asalée Polynésie, lancée il y a 4 ans, sur la même base que l’association métropolitaine. Cinq médecins et deux infirmières proposent des séances gratuites d’éducation thérapeutique à Pirae, Mahina et Papenoo. Le programme a cependant besoin d’un soutien financier plus important.

« Cela nous permettra grâce à notre expertise en éducation thérapeutique du patient, qui est une technique d’éducation à la santé, de construire des outils éducatifs ludiques comme des ‘escape games’, des jeux de santé que l’on utilise en consultation, qu’on va pouvoir déployer auprès de petits groupes et, peut-être un jour, de grands groupes », explique la fondatrice d’Asalée Polynésie, Céline Bégué.

Et celle-ci d’ajouter : « on va aussi travailler en communauté d’esprit avec la commune d’Arue qui nous a sollicités pour créer un parcours d’école pour la santé pour une douzaine de patients des quartiers accompagnés qui vont être accompagnés sur le chemin de la connaissance et de la prise de conscience de leur état de santé ».

Pour mieux faire passer leurs messages, les professionnels reçoivent une formation spécifique et adaptée aux réalités locales.

« On nous a appris à donner des conseils, mais ces conseils sont suivis que par 20 % des personnes. Elles donnent conscience aux soignants, mais en même temps, elles les frustrent parce qu’on sent bien qu’on aimerait aller plus loin, mais qu’on manque de temps, de moyens et d’outils. Cela nécessite une formation solide. L’éducation thérapeutique du patient passe par une formation de 40 heures, et plus même. Elle nous permet une approche bienveillante du patient, sans jugement. Dans ce cas-là, il devient un partenaire et, tous les deux, on va aller plus loin », souligne Céline Bégué.

L’an dernier, plus de six patients suivis sur dix ont perdu du poids et adopté une meilleure hygiène de vie.