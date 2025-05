À Uturoa, l’hôpital et ses soignants de nouveau à bout de souffle

Le scénario se répète une fois de plus. Le personnel soignant de l’hôpital d’Uturoa tire la sonnette d’alarme et réclame des moyens humains supplémentaires. Les équipes sont épuisées et la tension monte.

“Aujourd’hui, on a plus que 54 % des infirmières présentes l’hôpital. Sur les 46 % restants, on a 66 % des postes où il y a des candidats, des dossiers de recrutement qui sont faits et qui ont été transmis aux tutelles, et pour lesquels nous n’avons pas de réponse”, indique le docteur Philippe Dubois, également représentant syndical.

Face à cette pénurie de professionnels de santé, l’accueil et la prise en charge des malades pourraient être rapidement compromis. En l’absence de recrutement classique à effet immédiat, une alternative reste possible, selon Taote Dubois.

« Il faudrait recruter en urgence trois infirmiers libéraux sous forme d’une convention pour éviter la fermeture des services des urgences ou d’hospitalisation », dit celui-ci.

À l’heure actuelle, le service des urgences fonctionne sans médecin spécialisé. « Nous avons un devoir, celui de répondre aux besoins de la population. On va maintenir le service des urgences ouvert avec les médecins des autres services, mais il n’y aura pas d’activité SMUR. Si quelqu’un fait un arrêt cardiaque chez lui, nous ne pourrons pas intervenir avec le véhicule. Nous n’avons pas les moyens humains”, souffle Philippe Dubois.

À Uturoa, l’inquiétude grandit au sein de la population. Si aucune solution n’est trouvée, la fermeture des services sera effective à compter de lundi prochain. Et la crise pourrait bien s’étendre à d’autres secteurs de l’hôpital, comme la radiologie et le laboratoire, eux aussi dans l’attente urgente de renforts.