Près d’une tonne de cocaïne saisie à Papeete

L’opération pouvait difficilement passer inaperçue. Dès l’aube, plusieurs agents avec des gilets pare balle et des armes de guerre dont des mitraillettes HK G36 avec lunette de précision ont investi le quai attenant les locaux de la direction des douanes. Deux individus auraient été interpellés. Les agents des douanes et de la DTPN (Direction Territoriale de la Police nationale) épaulés par leurs chiens antistupéfiants et des plongeurs ont procédés à une fouille méticuleuse du voilier.

Près d’une tonne de cocaïne découvert

Plusieurs centaines de paquets de forme rectangulaire auraient été extraits du voilier. Selon des informations recoupées et des confirmations de personnes proches de l’enquête, il s’agirait de cocaïne. Les quantités extraites seraient évaluées à près d’une tonne voire plus, car la fouille du voilier s’est poursuivie jusque tard dans l’après-midi. Les deux individus interpellés ont été placés en garde à vue à la DTPN, à Papeete. Une garde à vue qui peut durer jusqu’à 96 heures. Si les quantités étaient confirmées, il s’agirait de la plus grosse prise de produits stupéfiants réalisée par la police nationale et les douanes en Polynésie française.