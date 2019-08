The Voice Kids : dans le quotidien de Natihei

Alors qu’il était âgé de 8 ans, Natihei Ly Sing Sao, a remporté la première édition de l’émission Pakikids diffusée sur TNTV. Il n’a jamais pris un seul cours de chant et pourtant, il possède une voix impressionnante.

Natihei lors de sa victoire à Pakikids en octobre 2017.

Chez lui, Natihei est très entouré. Sa passion pour le chant lui vient de ses parents chanteurs et musiciens eux aussi. “Chanter, c’est quelque chose de naturel. Je chante depuis tout petit. J’aime beaucoup le chant. Du côté de papa, c’est plutôt les instruments, et le chant, ça vient de ma maman. Je joue du ukulele, du Kamaka, et je viens juste de prendre des cours du piano” confie le petit garçon.

Et comme il rêvait de poursuivre l’aventure, il a décidé de participer au casting de The Voice Kids à Tahiti l’année dernière. Le début d’une belle expérience : “J’ai fait le casting et j’ai été sélectionné. Après je suis allé à la grande finale au Méridien, et ensuite ils m’ont dit que j’étais sélectionné pour The Voice. J’étais vraiment surpris et très content”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

C’est des étoiles plein les yeux que Natihei est parti pour la métropole. Il a participé aux auditions à l’aveugle et s’est fait remarquer à seulement 9 ans. “C’était impressionnant. Quand tu regardes à la télé The Voice Kids, c’est petit. Mais quand tu vas dans la salle, c’est vraiment grand. Les coachs sont hyper gentils” confie Natihei.

Natihei, chez lui. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Une expérience impressionnante pour le jeune prodige du fenua qui ne peut pas nous en dévoiler davantage. Il faudra attendre vendredi soir sur TNTV pour commencer à suivre son parcours dans l’émission. Une chose est sûre en tout cas, il fait la fierté de sa famille et de la Polynésie : “Sans assistance vocale, sans coach à côté de lui… il est arrivé là où il est aujourd’hui. J’étais là avec la maman juste pour l’encourager, l’encadrer, l’accompagner. On est très fiers de lui” explique son papa.