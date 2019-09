L’incroyable défi d’Alexandra Caldas

En 2017, elle avait ramé entre Tahiti et Moorea. Cette fois, elle tentera de parcourir les 43 kilomètres et demi qui séparent Taha’a de Bora Bora. Elle s’entraîne avec Matthieu Forge, son ancien kiné, un passionné d’aviron. Elle a mis toutes ses forces dans ce défi, malgré un début de rejet de sa greffe des poumons, il y a quelques mois. La Hawaiki Nui est probablement l’un des plus grands défis que puisse se lancer un rameur. Mais quand on est une jeune fille atteinte de la mucoviscidose, greffée des poumons, et qu’on veut se lancer sur le tracé d’une étape, le défi est encore plus grand. Alexandra Caldas a choisi de le relever.