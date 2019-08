La rénovation de bateau comme projet d’entreprise

Il réparait les pirogues lorsqu’il était champion junior de va’a, dans les années 2000. Nestor Tepaiatua vise aujourd’hui les réparations d’un autre type d’embarcation. Dans la marina de Punaauia, il espère développer son entreprise de rénovation pour les petits bateaux de plaisance. Coques fissurées, coussins abîmés, ou encore des ponts brûlés par le soleil… Tous ces bateaux représentent pour lui un potentiel d’activité.

Tout juste diplômé d’une formation de créateur et gestionnaire d’entreprise, Nestor doit encore effectuer de nombreuses démarches administratives avant d’obtenir le feu vert pour lancer sa société. Manutentionnaire, pompiste à la marina, Nestor a enchaîné plusieurs emplois dans le passé. À 38 ans, il se lance dans l’entrepreneuriat pour devenir son propre patron.

“C’est un parcours de combattant, concède-t-il. Il faut y croire et il ne faut pas aussi se lancer sans savoir où aller. Il faut voir le potentiel qu’il y a ici, dit-il en désignant la marina. On est presque dans un garde manger, et si tu as un petit creux, tu l’ouvres, tu prends ce bateau et tu te construis avec.”

Ce spécialiste des réparations nautiques espère couler des résines sur les coques en début d’année prochaine. Car pour lui, un bateau rénové, c’est un bateau sécurisé.