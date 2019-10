Hinatea Colombani : “On apprend sur soi quand on rencontre un touriste”

Des souvenirs comme celui-là, Hinatea Colombani en a beaucoup :

Depuis qu’elle a créé le centre culturel et artistique ‘Arioi en 2016, son activité ne cesse d’évoluer avec un objectif : le partage de notre culture au travers d’ateliers. Hinatea, professeure de ’Ori tahiti, fait aujourd’hui partie des influenceurs du fenua. Une influence qu’elle met au service de la nouvelle campagne de Tahiti Tourisme “Raconte ton meilleur souvenir avec un touriste” : “Je pense que l’inclusion de la population dans cette campagne est importante. L’économie, grâce aux touristes, est fleurissante. C’est donc important de faire en sorte que la population se reconnaisse dans cette campagne. (…) On apprend sur soi quand on rencontre un touriste. Il est un peu un miroir parce qu’il te pose des questions, et du coup tu es face à toi-même aussi et tu dois transmettre ton histoire, ton identité, et comment tu vis au fenua. Les touristes recherchent avant tout un bon moment. Quand tu as voyagé et que tu as vu d’autres pays, tu te rends compte que notre Pays, il est magnifique, et que nos îles sont toutes différentes”.

Pour devenir le nouvel influenceur et ambassadeur de la culture polynésienne et du fenua, voici le mode d’emploi : “Il faut envoyer une vidéo de 1 minute à Tahiti Tourisme et tu pourras peut-être devenir la nouvelle star sur les affiches” explique Hinatea. Un influenceur, “c’est quelqu’un qui est connu et qui va pouvoir persuader une autre personne à participer à un projet et à suivre son influence” précise-t-elle. En effet, pour la jeune femme, être influenceur est avant tout un état d’esprit.