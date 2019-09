Des Tahitiens ouvrent une pâtisserie à Las Vegas

“Ouvrir une pâtisserie aux Etats-Unis a toujours été notre rêve depuis plusieurs années”, nous confie la famille Nanai propriétaire du tout nouveau Paris Brest Cafe à Las Vegas. “Nous attendions LA bonne occasion pour nous y délocaliser et celle-ci s’est présenté l’année dernière. A Tahiti, on rêvait de vivre le rêve américain. Après nos nombreux voyages dans le pays de l’Oncle Sam, et après avoir visité diverses pâtisseries à Las Vegas, nous avions constaté que les pâtisseries étaient différentes de ce qu’on a l’habitude de manger. Nous nous sommes dits, pourquoi ne pas tenter l’expérience ?”

Mais s’installer aux Etats-Unis n’est pas chose aisée. La famille a dû gérer la vente de son établissement au fenua et les démarches en Amérique en même temps. Ajoutées à cela la barrière de la langue, les démarches administratives nombreuses… l’installation a été “longue et laborieuse” :”On se plaint souvent à Tahiti que le service d’hygiène est exigeant, ici, c’est pire. Les Américains ne rigolent pas avec ça. D’autre part, l’administration américaine est très compliquée. Lorsque nous faisions un pas en avant, nous en faisions ensuite trois en arrière. C’était extrêmement frustrant…”

Depuis le 9 septembre, au Paris Brest Café, les Tahitiens proposent donc leur carte, similaire à celle de l’ancienne pâtisserie Heiata au fenua. Seule exception : “les plats à base de poisson et les plats cuisinés. (…) Le service de l’hygiène est très pointilleux sur la manipulation des denrées animales crues.”

L’établissement de Las Vegas garde tout de même une touche polynésienne, dans son logo, mais pas seulement : “nous avons voulu mélanger décor français et tahitien (des cadres photo de Tahiti d’antan, de Bora Bora, de la France, de notre famille…), nous avons nommé un sandwich « Tahitian », nous offrons nos gâteaux au coco avec de la vraie coco fraîche comme à Tahiti.”

A ceux qui hésitent à se lancer, ils lancent ce message : “profitez bien de la vie et faites de votre possible pour réaliser vos rêves. Tout est possible avec de la volonté et de la persévérance.”