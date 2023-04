Territoriales : tenue correcte exigée

Des électeurs refoulés, des votes refusés. À Papeete, la Commission de contrôle des opérations de vote veille au grain. Arrivé vêtu d’une chemise aux couleurs de son parti, Tauhiti Nena, tête de liste de Hau Ma’ohi a, par exemple, dû sortir retourner sa chemise. « Nous avons demandé aux têtes de liste de se changer. On a empêché un vote. La personne va revenir. On essaie de faire en sorte que la règle soit applicable pour tous, quel que soit le parti », explique Florence Tessier, présidente de la Commission de contrôle des opérations de vote. « C’est une condition de régularité. le fait de faire respecter la règle par tout le monde permet que le scrutin se passe dans des conditions démocratiques régulières (…). C’est une garantie d’équité entre chaque parti. »

Dans d’autres communes, certaines têtes de liste ont pu aller voter sans souci, habillées aux couleurs de leur parti. À Pirae, Edouard Fritch a, par exemple, voté habillé en rouge. À Punaauia, Nuihau Laurey était en vert.

« La Commission de contrôle est mise en place à toutes les élections pour toutes les communes de 10 000 habitants », explique le directeur général des services de Papeete Rémy Brillant. Elle rappelle les règles à suivre. « Dans l’enceinte du bureau de vote, il faut respecter la neutralité. (…) Il ne faut pas montrer son appartenance de manière à ne pas influencer. (…) C’est comme si on continuait la campagne et la campagne est arrêtée depuis hier soir. »

Vaitoarii, un électeur, a également été refoulé à Papeete. Il portait un t-shirt saumon, une teinte rappelant la couleur du Amuitahira’a. « Je me suis rendu au supermarché, au rayon des sacs poubelle. Ils étaient bleu clair. Je ne suis pas sûr que cela aurait été bien reçu. (…) J’ai exercé mon droit de vote et j’ai demandé que soit mis dans le procès-verbal le fait que, a priori, j’aurais pu influencer le scrutin à Papeete. Ils m’ont renvoyé vers le bureau central où je vais aller et je vais demander à ce que ce soit mis parce qu’il y a une interprétation arbitraire et totalement partiale de cette personne. À l’écouter, il y a des couleurs que les gens ne devraient pas porter. Les gens devraient venir dans une tenue aseptisée. «

En 2004, c’est la couleur des rideaux des isoloirs dans la commune de Mahina qui avait posé problème et provoqué une annulation partielle des élections territoriales suite à un recours.