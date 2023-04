Territoriales : Te Nati soutiendra finalement A Here Ia Porinetia

Nouveau revirement de situation à l’approche des Territoriales. Après avoir lâché le Hau Ma’ohi de Tauhiti Nena suite « à un profond désaccord », Éric Minardi et le Te Nati RNP ont finalement jeté leur dévolu sur A Here Ia Porinetia, le groupe mené par Nuihau Laurey, Nicole Sanquer et Félix Tokoragi.

« Après consultation des membres du bureau du groupe politique Te Nati RNP […] il a été décidé d’apporter notre total soutien lors de cette campagne électorale, au groupe A Here Ia Porinetia » , précise le communiqué.