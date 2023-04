Territoriales : les personnes handicapées dans le programme du Tapura

Comme Weena, étudiante en droit à l’université de Polynésie, ils seraient plus de 17 000 personnes en situation de handicap au fenua. Sylvia Ching Soi épouse Berteil, candidate sur la section 3 pour le Tapura Huiraatira, les connaît bien. Nommée déléguée interministérielle du handicap il y a 5 ans, elle a décidé de franchir le pas et de se lancer en politique. Issue d’une famille modeste, son engagement découle de l’éducation qui lui a été donnée par ses grands-parents.

C’est eux qui lui ont transmis ces valeurs : « solidarité, dignité et surtout engagement pour la communauté, explique-t-elle fièrement. J’ai toujours apprécié accompagner les personnes autour de moi, les aider à trouver des solutions comme j’ai pu les trouver, parce que j’ai été accompagnée à un moment » .

Cet engagement, c’est aussi une manière pour Sylvia de participer directement aux prises de décisions. Augmentation de l’allocation adulte handicapé, cumul de cette allocation avec les revenus professionnels, gratuité des transports pour les personnes à mobilité réduite ou encore priorité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public… Elle se montre satisfaite des mesures mises en place en collaboration avec la fédération Te niu o te huma et le gouvernement sortant. Un travail qu’il faut poursuivre selon elle. « Dans ce programme j’ai trouvé des solutions aux problèmes et aux questionnements de différentes personnes, que ce soit des familles en difficulté, des personnes âgées, des aidants familiaux fatigués » , affirme-t-elle.

À seulement 19 ans, Weena se positionne aux côtés de Sylvia en tant que personne en situation de handicap et en tant qu’étudiante. « Un choix réfléchi« , assure-t-elle, et déterminé par son engagement dans une association proche du gouvernement : « Grâce à toutes les réunions, tous les meetings, j’ai pu constater que le Tapura a beaucoup œuvré pour les étudiants » .

Une question de visibilité et d’inscription du handicap sur l’agenda politique, estime Weena : « Maintenant, la question du handicap est beaucoup plus visible. En Polynésie, on ne savait pas trop de quoi on parlait avant. Que ce soit la société ou le parti politique, on a beaucoup plus de reconnaissance, beaucoup de chose mises en place. Il y a des progrès mais encore bcp de choses à faire » , conclut-elle.

Parmi les améliorations attendues : la sécurisation des parkings pour personne à mobilité réduite, l’extension du dispositif des auxiliaires de vie à l’université ou encore la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés. En effet, à partir du 1er octobre 2023, les revenus du conjoint ne seront plus comptabilisés dans le calcul de l’allocation aux adultes handicapés. À noter que l’AAH ne sera pas retirée dans le cas d’un mariage de deux personnes handicapées.