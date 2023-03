Territoriales : Le Amuitahiraa o te Nunaa Maohi présente ses candidats à Mamao

Il lance ses dernières forces dans cette élection qui sera certainement sa dernière : Gaston Flosse, leader du Amuitahira’a o te Nuna’a Maohi, espère bien replacer un candidat orange à la tête du Pays.

La liste fait apparaître de nouveaux visages, à l’instar du syndicaliste Atonia Teriinohorai ou encore de Gilles Tautu, journaliste et candidat aux précédentes législatives. Du côté des têtes de liste, Pascal Haiti est positionnée sur la 1ère section. Bruno Sandras sur la seconde, Angelina Bonno sur la troisième et Martial Teroroiria sur la 4ème. Jean-Marie Tauraa, Lydia Nouveau, Wenceslas Falchetto et Arsene Hatitio se placent respectivement en tête des 4 dernières sections.

Pour Bruno Sandras, qui mènera la liste, le choix du vieux lion comme vice-président est naturel. Surtout, “selon les textes“, il est tout à fait “possible“, avance-t-il. Malgré son inéligibilité, Gaston Flosse serait ainsi numéro 2 du gouvernement, en cas de victoire.

Pour convaincre les électeurs, le parti orange a présenté les grandes lignes d’un programme ambitieux. Annulation de la TVA sociale au profit d’un impôt de solidarité, création d’un impôt fiscal et réforme de certaines taxes à l’importation, retour de l’âge de départ à la retraite à 60 ans, remplacement des C.A.E par des contrats d’apprentissage salariés avec à la clé, des CDI pour les personnes de 18 à 50 ans sans emploi ni qualifications… Le parti orange remet également sur la table le projet du Mahana Beach et celui de la ferme aquacole de Hao. Des projets censés créer plus de 10 000 emplois.

Gaston Flosse au congrès du Amuitahiraa o te Nuanaa Maohi (Crédit Photo : TNTV)

“À partir de lundi, les programmes complets ont été imprimés et ils seront distribués à toute la population, prévient Bruno Sandras. Le programme, long d’une vingtaine de pages, aborde les politiques “secteur par secteur”. Les oranges se disent “prêts à gouverner le Pays“.

Le Amuitahiraa doit toutefois encore placer des candidats sur sa liste, notamment dans la section 7.