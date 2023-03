Territoriales : Ia Ora Te Nunaa dévoile sa liste

S’il s’est positionné tardivement pour les élections à l’Assemblée de la Polynésie, le parti Ia Ora Te Nunaa, dirigé par Teva Rohfritsch et Nicole Bouteau, est parvenu à constituer sa liste pour le mois d’avril. Les deux démissionnaires du Tapura Huiraatia misent sur la jeunesse et ses principaux canaux d’information, les réseaux sociaux, pour fédérer.

Parmi les visages bien connus du paysage politique, on retrouve également Teura Tarahu Atuahiva et Michel Leboucher. La majorité des autres colistiers du Ia ora te Nunaa (96% exactement) participe pour la première fois à une élection territoriale. 5 chefs de section sont des femmes.

On retrouve notamment Nicole Bouteau en tête de section 1, Teha Temarii à la tête de la section des îles sous le vent, Bella Hauata pour la section des Australes, Loïse Nanua pour celle des Marquises et enfin Irma Porutu pour celle des Tuamotus de l’est. Concernant la section 2, 3 et celle des tuamotus de l’ouest, on retrouve respectivement Dan Pihaatae, Teva Rohfritsch et Gilbert Maa, en tête de listes.

Ia Ora Te Nunaa se positionne comme « un parti polynésien pour une pleine autonomie avec la République française« , dont la priorité est de « rassembler toutes les énergies du Pays dans sa diversité pour faire avancer à nouveau le fenua« .

LES TÊTES DE LISTE PAR SECTION

Section des îles du Vent 1 (Papeete, Pirae, Arue, Moorea) :

1 – Nicole Bouteau

2 – Jean-René Suard

3 – Rosemonde Huraru-Gerst

4 – Francis, Tihoti, Tahutini

5 – Audrey Lhies

6 – Karel Luciani

7 – Marevareva Teuira

8 – Léonard dit Kiki Siou

9 – Charlène Maoni

10 – Carmélo EBB

11 – Yvannah Vong

12 – Romain Polverel

13 – Maeline Estall

14 – Mickael Hofen

15 – Alvina Urarii



Section des îles du Vent 2 (Mahina, Hitia’a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest, Teva i Uta, Papara, Paea) :

1 – Dan Pihaatae

2 – Camélia Taupo épouse Papin

3 – Tom Tefaaora

4 – Roina Faua épouse Tenania

5 – Heimata Wolher

6 – Marie-Rose Flores épouse Vivish

7 – Judex Angot

8 – Moeata Poroi

9 – Ariihoarai Pifao

10 – Yolanda Faua épouse Tauhiro

11 – Matuanui Paitia

12 – Herenui Marurai

13 – Matahi Masson

14 – Evaline Kaipuni épouse Teotahi

15 – Albert Suard



Section des îles du Vent 3 (Punaauia, Faa’a) :

1 – Teva Rohfritsch

2 – Teura Tarahu-Atuahiva

3 – Jason Vii

4 – Tiare Pater-Pothier Bonardi

5 – Didier Bondoux

6 – Rereata Iotefa-Scholermann

7 – Robert Ueva

8 – Hiritiauira Aro épouse Thirion

9 – Michel Tehoroi

10 – Sandra Shan Sei Fan

11 – Norbert Pansi

12 – Alma Mare épouse Vong

13 – Michel Leboucher



Section des îles Sous-le-Vent :

1 – Teha Temarii

2 – Tehaunui Maitere

3 – Murielle Faatau épouse Noho

4 – Miguel dit Tatate Hoatai Ariitaata

5 – Justine Taumi

6 – Tati Salmon

7 – Asmigue Heiata

8 – Teraiarii Kim Tanerii

9 – Maire Lo Yat

10 – Christian Teihotaata-Tati



Section des Australes :

1 – Bella Hauata

2 – Paul Tamarino

3 – Ginette Teuruarii épouse Arapari

4 – Heifara Moe

5 – Haniley Moe



Section des Marquises :

1 – Loïse Nanua

2 – Manoa Didelot

3 – Tahia Hikutini

4 – Jérôme Simonneau

5 – Mehiti Falchetto



Section des Tuamotu de l’Est et Gambier :

1 – Irma Porutu

2 – Maehanga Fulbert Tuata

3 – Vaitiare Fournier

4 – Martial Temano

5 – Veronika Maro



Section des Tuamotu de l’Ouest :

1 – Gilbert Maa

2 – Juliana Tinomoe épouse Ye On

3 – Jamet Torohia

4 – Adeline Teheiura épouse Temeharo

5 – Willy Richmond