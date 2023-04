Territoriales : Heiura Les Verts appelle à voter Tavini

Avec un taux de participation d’un peu plus de 60% au premier tour, le vote des abstentionnistes peut s’avérer décisif pour le second tour. Ainsi, Jacky Bryant appelle ses partisans et les abstentionnistes à se déplacer aux urnes pour soutenir la liste du Tavini Huiraatira, menée par Moetai Brotherson, au second tour. Le président de Heiru Les Verts, qui a rassemblé 1,91% des suffrages (soit 2 400 voix), relève « un certain nombre de points communs » avec le Tavini, notamment « sur les essais nucléaires » . Un sujet sur lequel l’écologiste s’est personnellement investi, en participant à la rédaction des premiers travaux de la commission d’enquête de l’APF.

Autre sujet en commun, « la charte de l’éducation, un outil qui n’a pas évolué depuis 15 ans » . Jacky Bryant l’affirme, « il y a une cohérence de travailler avec le Tavini« .

À l’inverse, Heiura les Verts ne soutiendra ni « le mélange Tapura – Amuitahiraa » ni Nuihau Laurey, « qui a été aux côtés d’Édouard Fritch pendant le 1er mandat et la moitié du 2e » et est selon lui « redevable de la situation économique d’aujourd’hui » .