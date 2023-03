Territoriales 2023: Trois listes enregistrées ce vendredi

Le parti Heiura les verts était le premier à déposer sa liste pour les élections territoriales au Haut-commissariat de la République, avenue Pouvanaa a Oopa, c’était mardi dernier. Sur les 10 autres candidatures déclarées, seuls trois ont fait enregistrer leur liste aujourd’hui.

Ce vendredi matin, le mandataire de la liste Jean-Claude Tang, le responsable de la communication du parti Léonard Puputauki et Moihara Tupana, candidate dans la section trois se sont rendu au bureau de la réglementation et des élections du Haut-Commissariat, pour déposer celle du Tapura Huiraatira.

En fin de matinée, c’est Tauhiti Nena qui déposait celle des candidats de la plateforme Hau Maohi.

Et cet après-midi, Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Félix Tokoragi déposaient à leur tour la liste de A Here ia Porinetia.

Trois autres listes avaient rendez-vous aujourd’hui, celles de Yannick Teihotaata, Mouillot Taeatua et Tamatoa Perez, mais ils ne sont pas présentés, car toujours en négociations. Ils ont jusqu’à lundi 20 mars midi pour déposer leurs listes.

Le Tavini Huiraatira, Ia ora te Nunaa et le Amuitahiraa quant à eux, ont rendez-vous ce lundi pour l’enregistrement de leurs candidats.