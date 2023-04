Maurea Maamaatuaiahutapu : « en tant que future représentante de l’assemblée, j’inviterai le peuple à venir me rencontrer »

TNTV : Vous vous lancez dans cette campagne électorale. Vous n’êtes pas nouvelle au sein du Tavini Huira’atira. Quel est votre parcours ?

Maurea Maamaatuaiahutapu : « Militante anti-nucléaire depuis mon adolescence, puis indépendantiste au sein du Tavini Huiraatira. J’ai été membre de l’association Moruroa e tatau sous John Doom, Bruno Barillot, Oldham. j’ai été conseillère municipale, deux mandatures à Faa’a. J’ai été aussi collaboratrice à l’assemblée de Polynésie et conseillère technique dans les différents ministères de monsieur Pierre Frébault. »

TNTV : Le Tavini Huira’atira c’est une vision. Laquelle et quelle est votre vision également du Tavini Huira’atira ?

Maurea Maamaatuaiahutapu : « La vision du Tavini Huira’atira n’a pas changé. Elle est toujours la même. Elle vise une société juste et équitable pour notre peuple. Je dis « peuple » et non « population » parce que c’est un terme statistique que je n’affectionne pas particulièrement. La notion de peuple est associée à cette idée de nation que le Tavini Huira’atira s’evertue à vouloir créer, à vouloir fonder, mais avec la participation de tout le monde : les Polynésiens de souche, les Polynésiens d’origine mais aussi les Polynésiens qui affectionnent ce Pays et qui veulent le construire avec nous. »

TNTV : Vous êtes en tournée sur le terrain. Quel est le retour de ce peuple qui participe aux meetings et autres rencontres ?

Maurea Maamaatuaiahutapu : « C’est un retour à la fois positif dans le sens où le peuple veut un changement. Et ce changement ils le veulent maintenant. Ensuite, ils ont un regard assez critique sur la politique parce qu’ils se sentent un peu oubliés. Les sujets qui sont rapportés par notre peuple sont : la vie chère, les problèmes de logement, les problèmes fonciers. Tout ces problèmes, le Tavini Huiraatira les a soulevé durant de nombreuses années, plusieurs decennies. Et aujourd’hui je suis satisfaite de constater que tous les partis qui sont en lice dans cette campagne, ont récupéré beaucoup d’idées du Tavini Huira’atira. »

TNTV : Votre programme justement est divisé en trois parties : le respect, le soutien et le développement qui sont les trois thèmes prioritaires pour vous. En ce qui concerne le respect, vous parlez de crise de confiance entre le peuple et le politique, d’une perte des repères de la société ma’ohi. Comment regagner cette confiance et redonner justement les repères à ce peuple ?

Maurea Maamaatuaiahutapu : « Déjà, aller vers lui, aller vers le peuple. Par exemple, Moetai Brotherson disait que demain lorsqu’il sera au gouvernement, la présidence sera ouverte au peuple. Il en sera de même pour l’assemblée parce que moi en tant que future représentante de l’assemblée, j’inviterai le peuple à venir me rencontrer et à venir me dire ses difficultés, à venir s’exprimer pour pouvoir trouver ensemble des solutions. »

TNTV : Avez-vous des propositions pour lutter contre la Vie chère ?

Maurea Maamaatuaiahutapu : « Souvent dans nos meetings ou quand on sillonne les quartiers, notre peuple nous dit qu’il a faim. Donc les mesures immédiates qu’on pourrait mettre en place, c’est par exemple d’élargir la liste des PPN et des PGC mais avec une concertation plus large. C’est-à-dire qu’actuellement, il me semble que c’est la DGAE qui fixe cette liste des PPN et des PGC. Il me semble plus respectable envers notre peuple d’élargir cette concertation auprès d’autres acteurs non seulement économiques mais aussi associatifs, pourquoi pas de confession religieuse. Peut-être aussi les APE, les associations de parents d’élèves. En fait, plusieurs acteurs qui composent notre communauté peuvent participer à cette étude d’élargissement de la liste des PPN et des PGC. »

TNTV : Quelles sont vos priorités en terme d’économie et de fiscalité ?

Maurea Maamaatuaiahutapu : « En terme d’économie : le secteur primaire. Je pense que c’est un des leviers principaux que le Pays doit soutenir. Et aujourd’hui comme je le disais tantôt, je suis heureuse de constater qu’enfin, au bout de 40 ans, les autonomistes se saisissent enfin de cette priorité. Et on le voit dans tous les programmes d’ailleurs. Je suis satisfaite de ça. Maintenant, nous avons une vision politique au Tavini qui va au-delà des mesures proposées par les autres partis. »

TNTV : Le secteur de la mer et le tourisme également ?

Maurea Maamaatuaiahutapu : « Oui. Par exemple dans le tourisme, nous constatons aujourd’hui que les grandes structures hôtelières ne profitent pas beaucoup à notre peuple parce qu’avec tous les intermediaires qu’il y a dans ce secteur, nous voudrions redonner à notre peuple la place qui lui est du par rapport au secteur du tourisme. Par exemple, recevoir le touriste chez l’habitant. Bien entendu on mettrait en place des formations pour permettre à nos jeunes par exemple, qui sont intéressés par ce secteur, de pouvoir accueillir convenablement les touristes qui viennent chez nous. »