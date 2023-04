La candidature de Moetai Brotherson, « une chance pour le Pays » selon Oscar Temaru

TNTV : Vous l’avez annoncé, Moetai Brotherson sera à la tête de ce Pays en cas de victoire. Ce dernier a déclaré sur notre plateau le 22 mars, concernant l’indépendance : « Il ne s’agit pas d’imposer quoique ce soit mais de mettre en place un processus équilibré d’autodétermination. Nous n’allons pas demander à l’ONU l’indépendance » . Nous aimerions avoir votre vision de l’indépendance.

Oscar Temaru : « Nous avons un programme pour ces élections. On parle de respecter les institutions, se respecter soi-même. On parle de soutenir les plus faibles pour qu’ils puissent s’en sortir, des problèmes sociaux, de bâtir l’avenir… C’est très bien, tout cela, mais c’est accessoire. J’ai regardé tous les programmes, et ce n’est pas avec tout ça qu’on va éradiquer la pauvreté qui ronge notre société, vous le savez. En 2020-2021, la France est intervenue elle-même pour demander le retrait de notre Pays de la liste des pays à décoloniser. Je voudrais remercier toutes les confessions religieuses, de l’océan pacifique qui nous ont soutenu pour la réinscription de notre pays. J’étais très sceptique, mais la décision qui a été prise par l’assemblé générale de l’ONU rappelle à la France notre droit de souveraineté, notre droit de propriété ici, et cela doit se faire sans conditions. Il est très important que nous gagnions ces élections et que nous puissions aller à New York et pour une première fois demander à la France de s’assoir autour d’une table sous l’égide des Nations Unies pour parler de l’avenir de notre pays » .

TNTV : L’indépendance est dans l’ADN du Tavini. Le processus d’accession à la souveraineté se fera comment, en cas de victoire de Pays ?

Oscar Temaru : « C’est au cours de cette rencontre avec la France que l’on parlera de toutes les questions que l’on se pose en ce moment. Comment nous allons payer les fonctionnaires d’État, comment va-t-on faire pour la monnaie, pour la défense… C’est devant le monde entier que nous allons discuter de tout ça » .

TNTV : Ce processus durera combien de temps ?

Oscar Temaru : « Le plus tôt possible, il faut sortir ce Pays de la pauvreté dans laquelle nous vivons » .

TNTV : Il y aura un référendum ?

Oscar Temaru : « Le mot de la fin reviendra à cette population, avec toutes les garanties possibles, il y va de la responsabilité de la France » .

TNTV : En cas d’indépendance, vous continuerez à coopérer avec la France, ou vous essaierez de tenter d’autres partenaires comme la Chine ou les États-Unis ?

Oscar Temaru : « La France est notre partenaire historique. On continuera avec la France, qui souhaite rester dans cet Océan Pacifique. Pour le reste, j’ai eu l’occasion de rencontrer MM Clinton et Bush Sr., pour parler de l’avenir de notre Pays. Mais la France est notre partenaire privilégié » .

TNTV : Dans la vison d’une pleine souveraineté, vous proposez la mise en place d’une citoyenneté polynésienne. Pouvez-vous expliciter ?

Oscar Temaru : « Le jour où ce Pays récupérera son droit de souveraineté, on aura la nationalité maohi. Elle sera ouverte à tout le monde, avec imaginons au moins 10 ans de séjour en Polynésie » .

TNTV : Vous soutenez Moetai Brotherson à la fonction de présiendt du Pyas en cas de victoire. Pourquoi, alors que votre choix aurait pu se porter vers Anthony Géros ?

Oscar Temaru : « C’est une décision qui a été prise en accord avec tout le monde. Il est jeune, il connaît bien le parti, il a de l’avenir. C’est une chance pour la Polynésie. La population aura le choix entre deux candidats. L’un a été aux affaires du Pays depuis plus de 40 ans, qui laisse notre Pays dans une situation très compliquée, avec 150 milliards de dette. Nous savons ce qui s’est passé, ce sont des gens chargés de mettre en place des règles pour que nous puissions vivre en bonne harmonie et ce sont les premiers à enfreindre les lois. On ne peut pas continuer à élire ce genre de personnes. Quand il a fait une déclaration à l’assemblée en 2018 pour dire que cela fait 30 ans que l’on vous ment, pensez vous qu’il est normal de continuer à votre pour un tel président? Ce n’est pas possible » .

TNTV : Le respect est le mot d’ordre du programme du Tavini. Vous souhaitez que tous les élus aient un casier judiciaire vierge. Le Tavini s’engage à ce que le président et ses ministres démissionnent à la moindre condamnation.

Oscar Temaru : « Exact, c’est une question de principe » .

TNTV : L’association 193 déplorait la semaine dernière que le fait nucléaire ne soit pas assez au cœur du programme des partis. On connait le combat du Tavini en la matière. Votre programme comprend le remboursement des dépenses de la CPS et la réforme de la loi Morin. Comment comptez vous avancer sur ces deux sujets ?

Oscar Temaru : « C’est au cours de la rencontre avec la France à New York que nous en parlerons Nous sommes paraît il, dans un État de droit. Si nous somme un État de droit, il faut aller devant les tribunaux, qui décideront de qui doit payer quoi, c’est simple » .

TNTV : Sur la santé, c’est un thème qui est peu développé dans votre programme malgré le fléau de l’obésité et du diabète. Une fois au pouvoir, le Tavini mettrait-il tous les moyens pour lutter contre ?

Oscar Temaru : « Nous savons que notre population est touchée par ces maladies chroniques. Que nous propose-ton ? La médecine allopathique, qui ne soigne que les symptômes. Cela veut dire qu’on ne s’attaque pas à la cause du mal, qui est l’alimentation. Il faut décider de changer notre alimentation et revenir vers nos produits locaux. Nos corps ont besoin de fibres, qu’on trouve dans taro, le manioc, nous avons le poisson. Il faut faire une heure de sport tous les jours. Ce changement radical de vie va nous permettre de nous en sortir » .