Élise Vanaa : « le Tavini Huira’atira a redonné du sens à chaque Polynésien »

TNTV : Vous avez fait vos armes au Tahoera’a Huira’atira aux côtés de Gaston Flosse durant de nombreuses années. Après les Territoriales de 2018, vous vous êtes tournée vers le Tapura Huira’atira, un parti toujours autonomiste. Aujourd’hui vous vous retrouvez sur la liste du Tavini Huira’atira. Comment s’est passée la transition entre vos convictions autonomistes et indépendantistes?

Élise Vanaa : « Je tiens juste à préciser qu’après le Tahoera’a Huira’atira, c’était le Tavini Huira’atira. Après ces 5 ans passés à l’Assemblée et cette rupture qui m’a permis de faire un point de situation sur ce que vivait notre population. Ce système d’assistanat ne donnait pas la dignité à notre population. Le Tavini Huira’atira a redonné du sens à chaque Polynésien, qui peut décider pour son avenir et surtout bâtir un avenir meilleur pour ses enfants. C’est le choix que j’ai fait, et je ne le regrette pas » .

TNTV : Le programme du Tavini s’articule autour de trois mots clés : Fa’atura pour le respect, Fa’aora qui correspond au terme soutenir, et Fa’atupu pour l’idée de bâtir. La semaine dernière sur notre plateau, Moetai Brotherson a parlé du respect mutuel qu’il doit y avoir entre les élus et les membres du gouvernement, peu importe la couleur et le bord politique. Il a aussi insisté sur le travail qu’un élu à l’Assemblée de Polynésie doit fournir pendant son mandat. Le respect est-il une notion que le maohi a perdu?

Élise Vanaa : « Lors des élections, il y a toujours un parti qui gagne. Mais le plus grand vainqueur lors des élections, c’est bien les abstentionnistes. Pourquoi tous ces abstentionnistes? Parce qu’ils ont perdu confiance envers le politique. Il faut respecter l’électorat. Nous voulons lui redonner confiance à travers ces valeurs, et qu’il nous fasse confiance en même temps. Nous nous engageons à mener nos travaux dans ce sens là » .

TNTV :Concrètement, comment redonner confiance à la population?

Élise Vanaa : « Il faut aller les rencontrer et leur dire que si nous voulons un meilleur avenir pour nos enfants, il faut venir voter. C’est eux-mêmes qui choisiront pour leur destin. Les mesures que nous allons proposer sont très simples et visent à redonner de la dignité à chaque Polynésien » .

TNTV : Qu’est-ce qui fait que la population va adhérer à votre discours?

Élise Vanaa : « Aujourd’hui, quel président nous aimerions avoir? Édouard Fritch? On voit le bilan, la gestion du Covid. Donnez confiance à Moetai Brotherson. La réponse est là : quel choix, quel président on veut pour demain. Chaque Polynésien fera le bilan de son côté » .

TNTV : Le deuxième thème est le Fa’aora, traduction de « soutenir ». Quel est le Fa’aora dans la notion du Tavini Huira’atira.

Élise Vanaa : « Le Fa’aora c’est soutenir que celui qui a plus partage avec celui qui a moins. Le père de famille qui n’a pas de travail ou qui a du mal à joindre les deux bouts, il faut trouver des solutions pour le soutenir dans sa famille. Soutenir nos jeunes qui sont sur le marché de l’emploi, les soutenir dans leurs études » .

TNTV : Concrètement, comment créer de l’emploi? Aujourd’hui c’est ce que la population attend.

Élise Vanaa : « Nous n’allons pas promettre qu’une fois Assemblée nous allons simplement dire ‘Venez, on va vous trouver du travail’. C’est sur le privé, ce sont les marchés, ce sont les grandes constructions, des chantiers… C’est donner de l’attractivité à nos archipels, mettre en place des grands projets qui permettront à ces jeunes qui sont ici en errance de retourner dans leurs archipels et de retrouver un travail » .

TNTV : Vous êtes issue du secteur du tourisme. Il y a aussi du potentiel, c’est la première activité économique du fenua.

Élise Vanaa : « C’est vrai, mais on a constaté sa fragilité lors de la covid… Il faut développer d’autres secteurs, pour que si demain une nouvelle pandémie arrive, nous n’ayons pas à souffrir de ce manque de devises extérieurs » .

TNTV : Le développement du secteur primaire fait partie du troisième thème du programme, qui correspond à Fa’atupu, bâtir.

Élise Vanaa : « Oui, il s’agit de bâtir ensemble. Le Marquisien pourra mieux décider quel projet il aimerait avoir dans son archipel. Celui qui est aux Australes décidera pour lui également. À Papeete, nous n’avons pas à décider quel est le meilleur projet pour les archipels » .

TNTV : Ce sont les idées que la population vous présente lorsque vous allez la rencontrer dans vos réunions?

Élise Vanaa : « Oui. L’emploi, le logement et la terre. C’est libérer le foncier pour permettre aux familles de retourner dans leurs archipels, par exemple » .

TNTV : Vous faites partie de la section 3, qui englobe les communes de Faa’a et de Punaauia. Que pensez-vous du grand projet qui va être lancé, le Village Tahitien? Est-ce un moyen de promouvoir le tourisme et de permettre la création d’emplois?

Élise Vanaa : « Oui, des grands chantiers comme ça produiront toujours du travail. Nous verrons dans le futur si ce qui a été mis en place n’est pas trop démesuré. J’espère de tout cœur que nos Polynésiens pourront intégrer cette structure hôtelière. On a un bon lycée hôtelier, avec des formations dispensées. Je pense que ça donnerait du travail à nos enfants » .

TNTV : Après Moetai Brotherson qui a annoncé sa candidature en tant que président du Pays si le Tavini venait à remporter ces Territoriales. Hier, c’était au tour d’Éliane Tevahitua, pressentie pour être vice-présidente. N’est-ce pas prétentieux d’annoncer d’avance la composition du gouvernement? Quelle est la stratégie du Tavini Huira’atira à ce sujet?

Élise Vanaa : « Je ne pense pas que c’est prétentieux, c’est de la transparence. L’électeur qui vote pour nous saura qui seront ses serviteurs, vers qui se tourner. Cela démontre bien qu’il y a cette ouverture pour les femmes au sein de notre gouvernement du Tavini Huira’atira. Nous ferons aussi appel à la minorité parlementaire pour venir travailler avec nous. On leur proposera aussi un ministère, c’est eux qui verront » .