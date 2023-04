Second tour des Territoriales : les bureaux de vote sont ouverts

Les bureaux de vote viennent d’ouvrir, ce dimanche, pour le second tour des élections territoriales. Les Polynésiens sont appelés à choisir entre les trois partis encore en lice : le Tavini Huiraatia, le Tapura Huiraatira et A here ia Porinetia. La nouvelle composition de l’Assemblée de Polynésie, et le nom du prochain président du Pays, dépendront des résultats du scrutin.