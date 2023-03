Minardi et le Te Nati lâchent le Hau Ma’ohi

L’alliance aura été de courte durée. Alors qu’ils avaient déclaré faire cause commune pour les Territoriales en janvier dernier, Tauhiti Nena et Eric Minardi, leaders respectifs de Hau Ma’ohi et du Te Nati RNP, la branche polynésienne du Rassemblement National, ont finalement cessé leur collaboration.

Le député européen s’est brièvement expliqué sur les raisons de ce retournement dans un communiqué : “Suite à un profond désaccord avec Tauhiti Néna, le bureau exécutif du Te Nati RNP, a décidé de se retirer de la plateforme HAU MA’OHI“.