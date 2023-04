Les seniors, un électorat clé des territoriales

Ils sont là dès l’ouverture des bureaux de vote de Paea, à 8h : premiers à voter pour chaque élection, les matahiapo ont un certain poids dans la commune. Le vote est devenu un geste presque automatique, nous confie l’un deux : « Ça plus de 50 ans que je suis ici, ça fait plus de 50 ans que je vote ici » .

« Nous avons 9 600 inscrits sur la liste électorale de Paea, précise Ahiti Toromona, agent chargé des élections. Si on considère que le quart des personnes âgées votent, ça ferait 2 400 électeurs » , soit une réserve d’électeurs non négligeable à l’échelle de Tahiti.

Devant la progression de l’abstention, les seniors ne cachent pas leur déception. Entre frustration et énervement, ils restent attachés au principe d’aller aux urnes. « Pour moi, ce sont des gens malhonnêtes, on doit voter. Qu’on vote blanc ou quoi, mais on doit voter » , peut-on entendre à la sortie des bureaux de vote.

Certains prennent très à cœur l’exemplarité auprès de plus jeunes : « C’est notre devoir de voter, pour le peuple. Et le plus important, c’est l’assemblée. Moi je force mes enfants à voter, ils vont venir, y a pas de raison » sourit une électrice.

À Paea, le taux de participation affichait 12% à 10 heures contre 17% en 2018. Dans un contexte de désintérêt des Polynésiens pour la chose politique, les voix des séniors devraient peser dans les urnes.