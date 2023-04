Le Tavini à la rencontre des socio-professionnels

Pas de dîner, ni de cocktail, comme c’est souvent le cas dans ce type de soirée. Le Tavini Huiraatira, par la voix de Moetai Brotherson et de Tematai Le Gayic, a sobrement présenté à ses interlocuteurs du jour son projet pour la Polynésie de demain.

« Les besoins ont été identifiés par eux. Ils ont répondu de manière assez posée. On voit qu’ils ont réfléchi à ces problèmes, même si les travaux pour les résoudre ne pourront pas être réalisés en 5 ans seulement », a réagi Eric Adams, un entrepreneur dans le secteur agricole.

D’autres se montraient plus sceptiques, comme Marc Atiu, le président du syndicat des pêcheurs côtiers : « Ils veulent tripler la production au niveau de la pêche. Pour tripler, il faut des moyens : des navires, des marins et des capitaines. Aujourd’hui, nous sommes en déficit dans ce secteur. Demain, on ne pourra jamais tripler cette production. Aujourd’hui, on fait 6000 tonnes. Cela veut dire aller jusqu’à 18 000 tonnes. On a déjà du mal à doubler, alors tripler ça va être encore plus difficile ».

Le Tavini entend axer le développement du Pays sur 4 domaines prioritaires : le tourisme, le secteur primaire, les énergies renouvelables et l’économie numérique.

« Désamorcer certaines craintes »

A l’issue de cette soirée, Moetai Brotherson se disait satisfait : « on a réussi à expliquer, à désamorcer certaines craintes, à apporter des solutions, et à dire ce que, nous, on avait l’intention de faire. J’ai ressenti, dans ce public, une satisfaction. »

Principale « crainte désamorcée » : l’accession de la Polynésie à la pleine souveraineté. « Vous avez remarqué, ce soir, il y a eu 80% de questions sur la fiscalité, sur l’économie, et 20% sur la question de l’indépendance. Aujourd’hui, même les chefs d’entreprise n’en ont pas peur parce qu’ils savent que le Tavini Huiraatira souhaite développer ce pays de manière sereine et pas à feu et à sang », s’est pour sa part félicité Tematai Le Gayic.

En revanche, aucun « grand patron » n’était présent dans l’assistance. Seuls des dirigeants de petites et moyennes entreprises ont répondu à l’invitation du Tavini Huiraatira. Un électorat non négligeable, toutefois, car la Polynésie compte plus de 30 000 PME sur son sol.