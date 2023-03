Il y aura 7 listes pour les Territoriales

Il n’y aura pas de “petites listes” pour l’élection des représentants à l’Assemblée de la Polynésie. Pas de “Te Fenua e te Nunaa” de Yannick Teihotaata, ni de “Te Aroha ia Rahi” de Taeatua Mouillot. Exit également “Te reo Manahune” de Tamatoa Perez et la liste du “parti des jeunes travailleurs” menée par Mahinui Temarii, qui avaient un temps voulu fusionner pour rester dans la course. La raison principale de l’élimination des “petites listes” dès la phase d’inscription est la difficulté à trouver des candidats dans les archipels éloignés. Le seul baptême du feu est pour le jeune parti mené par Teva Rohfritsch et Nicole Bouteau, “Ia Ora te Nunaa”.

>> Les listes validées seront publiées au journal officiel dès cette semaine

Sans surprise, les partis habitués des grands rendez-vous électoraux se sont qualifiés pour les scrutins des 16 et 30 avril prochain. Les listes déposées aujourd’hui ont été enregistrées, mais il reste le second volet de vérification avant de pouvoir valider définitivement l’inscription des listes. Les listes validées seront publiées au Journal Officiel dès cette semaine.