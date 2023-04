Territoriales : Ia ora te Nuna’a se penche sur le commerce local

C’est en groupe que le parti Ia ora te nuna’a s’est déplacé, vendredi, dans le centre-ville de Papeete pour aller à la rencontre des commerçants. L’occasion d’entendre les doléances de chacun, mais aussi de leur expliquer les grandes lignes d’un programme axé notamment sur l’incitation à entreprendre.

« Lorsqu’un entrepreneur ne fait pas 50 millions de Fcfp, on va venir l’accompagner davantage pour l’aider à s’en sortir et à se développer, explique Jean-René Suard, candidat de la section 1. Le développement d’une petite entreprise passe par la création d’emplois, qui peut générer un cercle vertueux« . Ia Ora te Nunaa mise sur l’emploi et la baisse des taxes pour relancer la consommation, pour que le consommateur « retrouve des prix plus adaptés en magasin » .

Le parti jaune et bleu a également profité de ce moment pour évoquer son projet basé sur la mobilité, notamment la mesure phare du bus au prix unique de 100 Fcfp : « Cela aura un impact fort sur les embouteillages dans Papeete, prédit Karel Luciani, également candidat de la section 1. Cette mesure va réduire l’impact sur l’environnement et sur la santé. Moins de temps dans les embouteillages fait une population plus heureuse« .

Ia ora te nuna’a mené par Teva Rohfritch et Nicole Bouteau a aussi pour ambition, vis-à-vis des professionnels, de proposer une TVA unique sur l’ensemble des produits et services et de supprimer la contribution pour la solidarité, communément appelée TVA sociale.