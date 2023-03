Territoriales : Heiura les Verts déposent leur liste

Ils sont les premiers à déposer leur liste pour ces Territoriales : Heirua les Verts et leur leader Jacky Briant s’avancent avec un slogan : “AGIR c’est S’ADAPTER“. C’est la première fois que le parti fait campagne sans alliance.

Pas de tavanas dans les noms, la liste s’avance avec quelques élus et des membres de la société civile engagés en faveur de la protection de l’environnement. Ensemble, ils prônent un développement soutenable et une transition énergétique d’envergure, avec un mouvement rajeuni et sans professionnels politiques.

“Le fer de lance, c’est l’économie, mais on a une démarche globale, assure Mélodie Teariki, élue à Arue. Avant d’être élue, je pensais que les politiciens étaient tous les mêmes, mais j’ai découvert le système, et j’ai vu que ce n’était pas forcément comme je voulais que ça soit. Il faut respecter les procédures, et si on veut avoir un véritable impact : il faut se lancer sur le plan politique“.

Au rang des préoccupations majeures, la montée des eaux : “Ici c’est un désastre, personne ne s’occupe vraiment du réchauffement climatique, déplore Jules Hauata, second de liste sur la troisième section des îles du Vent. Ca me touche parce-que je suis natif des Tuamotu, de Anaa, et la montée des eaux, on la voit […] Je veux changer la façon de penser des gens, parce-que l’environnement, ce n’est pas une question de politique seulement. Chacun doit être acteur. Il faut sauver cette planète, et je veux léguer une planète saine à mes enfants”.

Parmi les candidats, on retrouve également Michel Teuira, ex-gendarme spécialisé dans la sécurité routière, ou encore Maximilien Hauata, figure des Tuamotu et membre du Cesec. Ce dernier veut notamment créer un lycée de la mer, comme il en existe une quinzaine en métropoles : “Ca fait 250 ans que la France est là, 40 ans qu’on a notre autonomie interne, et nous n’en avons toujours pas, peste-t-il. Nous avons besoin de techniciens spécialisés dans le domaine maritime”.

La liste complète ci-dessous :