Vatea Heller : « Il faut redonner cette fierté maohi à toute la population »

TNTV : Votre proposition phare est celle de faire du Pays un pays investisseur, notamment dans quatre domaines : le transport, les énergies, les finances et le tourisme. Avant de les aborder, nous aimerions connaître votre position sur l’indépendance du Pays. La souhaitez-vous? Si oui, dans quels délais et surtout, comment?

Vatea Heller : « Le programme définit un délai de minimum 15 ans pour pouvoir lancer le referendum de l’autodétermination afin de savoir si le peuple maohi est prêt à l’indépendance ou est prêt à continuer à travailler dans l’état actuel des choses, avec la loi organique. Au même titre que A here ia Porinetia va lancer le referendum local sur ses grands projets, c’est à la population de répondre à cette question » .

TNTV : Concernant l’énergie, vous dites pouvoir faire baisser le prix des hydrocarbures de 20 à 30%. Quelle est votre recette pour atteindre un tel niveau de baisse? Vous êtes le seul parti à proposer une telle recette « miracle » .

Vatea Heller : « Nous sommes le seul parti à présenter un projet de société sur les 10 ans à venir. On part du constat que le Pays est endetté à hauteur de 150 milliards de Fcfp. Donc il faut baisser le prix du carburant, le coût de la vie, augmenter les salaires… On baissera le coût des carburants en territorialisant, dans un premier temps, EDT » .

TNTV : Qu’est-ce que cela signifie, concrètement?

Vatea Heller : « Cela signifie qu’on devient majoritaires à l’EDT » .

TNTV : Comment devient-on majoritaire d’une filiale de Engie, qui est une société française?

Vatea Heller : « Hau Maohi a décidé de lancer un programme d’investisseurs et de faire de la Polynésie un investisseur pour la population maohi, et non plus travailler pour l’État ou pour des investisseurs étrangers. Cela de manière à maintenir les capitaux au sein de notre Pays pour pouvoir investir dans notre population » .

TNTV : Concrètement, où trouverez-vous l’argent?

Vatea Heller : « Dans un premier temps, il va falloir créer des économies. On a une grosse machine qui s’appelle l’administration, où il y a une vingtaine de milliards de Fcfp qui sont potentiellement engrangeables de manière à pouvoir investir. Le but, c’est que le Pays devienne un investisseur ret non pas une boîte aux lettre, avec des fonds qui arrivent de l’État. Je rappelle que l’État est endetté à hauteur de pratiquement 3000 milliards d’euros (2 950,0 milliards d’euros à la fin du 4e trimestre 2022, source : Ministère de l’économie). On ne pourra pas continuer de demander à l’État de subventionner notre économie. Notre économie va être basée sur le peuple Maohi, avec un programme participatif où nous allons intégrer toute notre jeunesse et tous les laissés pour compte, dans des projets qui sont facilement réalisables, avec des effets pratiquement immédiats. Par exemple, lorsque Travelodge exisait, c’était la société Pan Am qui en était à la tête. Dans le monde, il y avait 3600 chaînes hôtelières qui dépendaient de Pan Am. Aujourd’hui, nous avons Air Tahiti Nui, qui peut devenir une filiale touristique en investissant à travers le Pays » .

TNTV : Vous comptez atteindre les 500 000 touristes par an. Comment y parvient-on, sachant qu’on n’a jamais dépassé plus de 300 000 touristes par an?

Vatea Heller : « Oui, avec les gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans. On n’a pas développé notre économie endogène par l’autosuffisance alimentaire, en développant l’agriculture… Je pense que les touristes aujourd’hui viennent voir le peuple polynésien plutôt que des hôtels qu’ils voient partout dans le monde. Il faut redonner cette fierté polynésienne, maohi, à toute une population. Au niveau de la pêche, nous avons 130 000 tonnes de poisson qui traversent nos eaux, et nous n’en pêchons que 6000. Demain, Hau Maohi prévoir d’acquérir 15 thoniers, donc 15 capitaines plus 30 à 40 membre d’équipage » .