Territoriales : Hau Maohi expose son programme à Raiatea

C’est dans une salle clairsemée que Hau Maohi a exposé son programme, samedi soir à Raiatea. Le parti mené par Tauhiti Nena veut changer le « logiciel de gestion » du Pays. Investissement, foncier, logement, éducation… 11 points constituent son programme. L’accent est mis sur l’investissement, la création de la richesse et l’autonomie alimentaire.

Aux Raromatai, les femmes enceintes veulent pouvoir accoucher sur leur île comme par le passé. Dans ce sens, Hau Maohi veut développement des structures de santé sur chaque île, comme l’explique Pitori Gibert, tête de liste Hau Maohi aux Raromatai : « On veut améliorer les infirmeries, que ce soir à Taha’a, à Maupiti, à Bora, ou à Huahine, même si on a l’hôpital d’Uturoa. On veut essayer de les mettre plus en conformité, pour pouvoir accueillir les femmes enceintes » .

Le parti veut créer 5000 emplois au niveau de la pêche, en mettant en place une centaine de thoniers. Le parti veut également encourager la création de petites entreprises, même dans les îles, en facilitant les démarches administratives. « On essaye de pousser les gens à être le propre patron créer leur propre enterprise, mais ils butent sur l’administration, poursuit M. Gibert. Toutes les démarches administratives sont compliquées, on doit le faciliter. Les gens ont la volonté de l’entrepreneuriat » .

Après Raiatea, l’équipe est ce dimanche soir à Maupiti. Pour rappel, 8 élus représenteront les Raromatai à l’assemblée de Polynésie.