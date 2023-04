Edouard Fritch et Gaston Flosse : une nouvelle alliance historique

23 mars 2014 : des larmes de joie à l’annonce de son élection à la tête de la mairie de Pirae. Ce jour-là, Edouard Fritch récupère le plus haut siège de la commune sous les yeux de son mentor Gaston Flosse. Une commune qu’il perd en 2008 contre Béatrice Vernaudon, du To Tatou Ai’a. Candidat orange victorieux, il rend ainsi à César ce qui appartenait à César depuis 1965 et, il s’affirme également en tant qu’homme politique.

Edouard Fritch le 23 mars 2014

Septembre 2014 : après la condamnation du président de la Polynésie française Gaston Flosse dans l’affaire des emplois fictifs, le Dauphin du Vieux lion prend la tête du Pays. Il succède ainsi au père de l’autonomie, qui fut également un temps son beau-père. C’est aussi à ses côtés que le jeune Edouard intègre le tout premier gouvernement polynésien de Gaston Flosse en 1984, en tant que ministre de l’Équipement.

30 ans de fidèles et loyaux services qui arrivent à leur terme. Car rapidement, une lutte de pouvoir émerge entre Gaston Flosse et son « fils spirituel » comme il l’appelait. Malgré une tentative publique d’apaisement en février 2015, cette rivalité s’illustre à l’élection sénatoriale partielle de mai 2015. Edouard Fritch soutient Nuihau Laurey et Lana Tetuanui, au détriment des candidats orange Teura Iriti et Vincent Dubois. Edouard Fritch et plusieurs de ses ministres sont exclus du Tahoeraa Huiraatira. Le divorce est officiellement consommé.

Le Tapura Huiraatira voit alors le jour. Il est officiellement fondé le 20 février 2016.

Deux ans plus tard, il obtient la majorité à l’assemblée lors des Territoriales de 2018. Edouard Fritch dépasse son maître qui perd en influence au fil des ans et des condamnations judiciaires. Gaston Flosse ne cessera plus de critiquer vertement Edouard Fritch, blâmant notamment sa gestion du Pays pendant la pandémie de covid.

La crise covid contenue, c’est à un autre combat auquel se prépare la sphère politique : le plus important : les élections territoriales. Une période pré-électorale marquée par le départ de Teura Iriti, présidente du Tahoeraa à l’assemblée, pour rejoindre les rangs du Tapura. Le Vieux lion perd une figure de taille : l’actuelle mairesse de Arue. Puis arrive lendemain du 1er tour des élections territoriales de 2023. C’était lundi. Une journée marquée par une annonce improbable : celle de la réconciliation, de la paix entre Gaston et Edouard Fritch.