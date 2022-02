Zone de revitalisation urbaine et baisse de la TVA le week-end : réunion avec les commerçants de Papeete

COMMUNIQUÉ - À l'initiative conjointe du ministre de l'Economie et des finances, Yvonnick Raffin, et du Président de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM), Stéphane Chin Loy, une réunion publique d'information s'est tenue hier dans l’amphithéâtre de la CCISM afin d'exposer les modalités concrètes de mise en place et de fonctionnement d'une zone de revitalisation urbaine (ZRU).