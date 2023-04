Vivre avec la goutte, le quotidien de Leilanie

La goutte touche un quart de la population en Polynésie, le taux de prévalence le plus élevé au monde selon une enquête épidémiologique, publiée en 2021. Mais la maladie n’est pas forcément liée à une mauvaise hygiène de vie. L’étude met en effet en évidence une prédisposition génétique chez les Polynésiens. Comme son père et d’autres membres de sa famille, Leilanie, 26 ans, est atteinte de la maladie et a dû apprendre à vivre avec les crises dont elle est régulièrement victime. Rencontre.