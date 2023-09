Vitres de véhicules : la teinte en usine autorisée, sous certaines conditions

Depuis 2014, l’apposition de film teinté sur les vitres avant d’un véhicule et sur le pare-brise avant est interdite et passible d’une amende de 8100 Fcfp.

Ce mercredi en séance, le Conseil des ministres a adopté une modification du Code de la route afin de compléter les dispositions relatives à la teinte des vitres des véhicules.

Si l’interdiction d’apposer des films teintés est maintenue, leur teinte dans la masse en usine est désormais autorisée, sous réserve qu’elle permette un taux de 70% de transmission de lumière visible.

Ce taux devrait permettre aux conducteurs de préserver une capacité visuelle et d’anticipation des autres usagers de la route (piétons, cyclistes, deux-roues, etc.), estime le Pays, et aux forces de l’ordre de distinguer le conducteur dans son habitacle et de constater les infractions génératrices d’accidents ou susceptibles d’en aggraver les conséquences.

La mesure prend en considération l’évolution de la production mondialisée de véhicules automobiles qui approvisionne le marché automobile local, avec des véhicules dont les vitres latérales à l’avant sont teintées dans la masse en usine.

Les manquements aux conditions de transparence des vitres latérales à l’avant du véhicule seront sanctionnés d’une contravention de la quatrième classe, précise le gouvernement.

Le compte-rendu du conseil des ministres