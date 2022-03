Virginie Bruant rencontre Père Christophe

La ministre et Père Christophe ont parlé de la situation des personnes sans domicile fixe (SDF) de la capitale et des solutions qui pourraient être mises en place pour leur réinsertion professionnelle et sociale.

Lors de sa prise de fonction, Virginie Bruant a annoncé que la réinsertion des personnes SDF était l’une des priorités du ministère du Travail, des solidarités et de la formation.

Père Christophe était accompagné de Hina Grepin, directrice du Campus des métiers de l’hôtellerie, et de Christian Weislocker, bénévole à Te Vaiete.