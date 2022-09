Virgine Bruant à la rencontre des associations de malades polynésiens en métropole

Cette rencontre s’inscrit dans une optique d’amélioration de la condition des évasanés durant tout leur séjour. Les six associations conviées à cette réunion étaient : Te Ramepa ora, A Tauturu Ia Na, les Amis de la Polynésie, Te Vai Ora, Tamarii Oparo et l’Association des Etudiants AEPF Paris.

“Il était essentiel pour moi de me rendre compte des conditions d’accueil et d’accompagnement psychologique de nos malades en évasan. Je suis venue pour vous écouter et voir avec vous comment améliorer ce qui peut l’être” a indiqué la ministre polynésienne du Travail et des Solidarités, Virginie Bruant.

(Crédit Photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit Photo : présidence de la Polynésie française)

La réunion a eu lieu en présence de la Déléguée de la Polynésie française à Paris, Caroline Tang, et de la directrice de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) à Paris, Maeva Serre.

Pour la journée de vendredi, Virginie Bruant a prévu de visiter trois hôpitaux accueillant des malades polynésiens : l’Institut Gustave Roussy, spécialisé dans la lutte contre le cancer ; l’hôpital Bichat, spécialisé en cardiologie ; et l’hôpital Robert Debré, connu pour sa prise en charge des enfants, adolescents et futures mères.