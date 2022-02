Violences, accidents, drogues : le bilan 2021 de la délinquance en Polynésie

Le bilan des chiffres de la délinquance en Polynésie a été publié ce mardi. Les taux de violences intrafamiliales constatées en Polynésie française restent supérieurs aux moyennes nationales. Les violences intra-familiales représentent 53 % de l’ensemble des faits de violences constatée.

Concernant la législation sur les stupéfiants, les autorités notent que “à l’instar de 2020, les restrictions en matière

de circulation en lien avec la crise du Covid ont eu un impact sur l’importation de l’ice qui reste un sujet de préoccupation majeur en matière de trafic de stupéfiants.

Pour autant, on relève que la banalisation de la consommation du cannabis se confirme puisque plus de 30 000 pieds de paka ont été saisis en 2021 ce qui est considérable tant en terme de volume qu’en valeur potentielle à la revente.”

Sur les routes, 30 personnes sont décédées en 2021 au fenua. 122 accidents ont été recensés. 62% des accidents mortels concernent des 2 roues. Ils sont tous liés à l’alcool et/ou aux stupéfiants. 32% des accidents mortels sont également liés à une vitesse inadaptée ou excessive.

Si le nombre de blessés entre 2019 et 2021 connaît une baisse de -12,2%, le nombre d’accidents et de tués sont en hausse malgré

les contrôles routiers et les opérations de prévention…

Les faits marquants en 2021