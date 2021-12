Vini annonce couper le réseau à Vodaphone sur Raiatea et Huahine

Onati informe donc la clientèle Vodafone qu’elle ne pourra plus recevoir et émettre d’appel téléphonique ni envoyer et recevoir de SMS sur son réseau, à partir du 3 janvier prochain sur ces deux îles. Ils doivent donc, à partir de cette date, évoluer sur le réseau Vodafone récemment installé.

“Il y a un contrat qui nous lie, Onati et PMT, et aujourd’hui, PMT n’a pas de raison de poursuivre ce contrat. Les engagements qui ont été pris par PMT n’existent plus, ils ne sont pas respectés. (…) Vodaphone a installé ses propres antennes sur les îles de Raiatea et de Huahine. À partir du moment où ils installent leurs propres antennes, leur propre réseau sur ces îles-là, le contrat d’itinérance national n’a plus lieu d’être. On est sur une non-nécessité d’avoir cette convention qui soit prolongée” a indiqué Thomas Lefebvre-Segard, directeur général d’Onati.

Vodafone devrait prochainement s’exprimer sur le sujet.